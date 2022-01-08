أكشاك حضارية بشارع محطة محولات المعتمدية وتوسعة طريق ترعة المجنونة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تطوير الشارع الواقع خلف محطة محولات المعتمدية، مع دراسة إقامة أكشاك حضارية، وتوصيل كل المرافق اللازمة، وتبليط الرصيف بطول 350 مترا، مع إنشاء حارة بطيئة لعدم التأثير الحركة المرورية، وذلك خلال جولته اليوم، ببولاق الدكرور والعجوزة.

صيانات دورية لموقف السرفيس الجديد بمنطقة الشوربجي

وتفقد محافظ الجيزة، موقف سيارات السرفيس الجديد بمنطقة الشوربجي بحي بولاق الدكرور، أسفل نزلة زنين والشوربجي، وأكد المحافظ أن الموقف سيسهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة، لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة، مؤكدا دراسة استغلال الأماكن التي جرى نقل المواقف العشوائية منها بذلك القطاع لتيسير الحركة المرورية.

حرص المحافظ على التواصل مع السائقين داخل الموقف الجديد للاطمئنان على سير العمل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وعدم الانتظار الخاطئ بالطريق العام.

إجراءات ضد السائقين غير الملتزمين وحملات على النقل الجماعي

كما كلف المحافظ، جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السائقين غير الملتزمين، وتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط، مع إجراء الصيانات الدورية للموقف من أرصفة وإنارة ودورات مياه لتحقيق عناصر الاستدامة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم، مؤكدا أن المحافظة تحرص على الاستجابة لمطالب المواطنين وسرعة حلها.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس الحين برفع كل الإشغالات والاهتمام بمستوى النظافة بشارع المصرف بشكل دوري.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال توسعة ورصف وازدواجية شارع ترعة المجنونة بحي بولاق الدكرور، مشدداً على مراجعة خط التنظيم بالشارع والالتزام به مع تنفيذ الأعمال على أكمل وجه.

رفع المخلفات أسفل محور الفريق كمال عامر

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الخاصة بمحور الفريق كمال عامر، بنطاق حي العجوزة، ووجه خلالها برفع كل المخلفات أسفل المحور ورفع كفاءة كوبري المشاة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، وعبدالله نور رئيس حي بولاق، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومدير إدارة التفتيش المالي وإدارة الرصد الميداني.