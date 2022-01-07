فرص عمل للذكور والإناث في الجيزة بمرتبات وعمولة أكثر من 3 آلاف جنيه

كشفت محافظة الجيزة عن توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب ملتقى توظيفيا بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية (بشركة فاتورة) يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري 2022 بداية من الساعة 10 صباحاً حتى 2.30 عصراً.

الوظائف المطلوبة للملتقى التوظيفي بالجيزة

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في بيان، إلى أن الوظائف المطلوبة للملتقى كالتالي..

- مندوبو مبيعات خارجية

- مشرف مبيعات

الشروط والمميزات المقررة لملتقى التوظيف بالجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة الشروط والمميزات المقررة للملتقي وهي كالتالي:

السن حتى 40 سنة

– لا يشترط الخبرة لوظيفة المندوب

– يشترط خبرة 7 سنوات لوظيفة المشرف

- ذكور وإناث

- عمولات مجزية + المرتب.

توافر فرص عمل أمن وحراسة في 6 أكتوبر بملتقى التوظيف بالجيزة

فيما أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عن توافر فرص عمل بشركة سينا مصر للأمن والوظائف المطلوبة في مدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الوظائف متاحة للخريجين والطلاب وهي كالتالي..

- أفراد أمن بـ 6 أكتوبر «2700 جنيه + سكن»

- أفراد أمن بـ أبورواش «2300 جنيه + سكن»

- أفراد أمن بـ العاشر من رمضان «2880 جنيها + سكن +2 وجبة»

وظائف مشرفين ومراقبي كاميرات

- إشراف أمن «3300 جنيه + سكن»

- مراقب كاميرات «2880 جنيها + سكن + 8 ساعات»

- أفراد أمن «3000 جنيه + سكن»

أماكن ومواعيد التقديم لملتقى التوظيف

وقال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إنه على الراغبين الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب العنوان: 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني – ت/ 3572030-35711189، لافتا إلى أنه يجب على المتقدمين اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وخلافه حفاظا على سلامة الحضور خلال التقديم.