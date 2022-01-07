الجيزة: رفع 52 ألف طن مخلفات وقمامة بالمراكز والأحياء خلال أسبوع

تواصل أجهزة أحياء ومدن محافظة الجيزة شن حملاتها المكبرة لرفع مخلفات القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسة.

متابعات ميدانية لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

الارتقاء بمستوى منظومة النظافة بالأحياء والمراكز

وأضاف راشد، في بيان له، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه قد تم رفع أكثر من 52 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من العام الجديد وضمت رفع «7228 طنا يوم 1 يناير» ورفع «6865 طنا يوم 2 يناير» ورفع «7893 طنا يوم 3 يناير» ورفع «7874 طنا يوم 4 يناير» ورفع «7259 طنا يوم 5 يناير» ورفع «7859 طنا يوم 6 يناير» ورفع «7500 طنا يوم 7 يناير».

انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات

ووجه «راشد» رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.