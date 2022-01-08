أيام مفتوحة لتوظيف الشباب من جميع المؤهلات برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح في أحد الـ«سوبر ماركت» الشهيرة، وذلك أيام السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصرًا.

الوظائف المطلوبة في الملتقى

وتنوعت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- مديرين فروع.

- شيفات جزارة (خبرة أو دون خبرة).

- شيفات بقالة (خبرة أو دون خبرة).

- شيفات أسماك (بائع وتنظيف أسماك خبرة أو دون خبرة).

- سائقين درجة ثانية وثالثة.

- كاشير (خبرة أو دون خبرة).

- عمال مخازن (خبرة أو دون خبرة).

- موظفين استلامات (خبرة أو دون خبرة).

- طيارين بالفيسبا.

- معدين طلبات ديليفري (خبرة أو دون خبرة).

- عمال نظافة.

- منسقين ممرات (خبرة أو دون خبرة).

- بائعين بالأقسام المختلفة.

- مراقبين أمن.

- مراقبين كاميرات.

الشروط المطلوبة للوظائف

- جميع المؤهلات الدراسية ودون مؤهل (لبعض الوظائف).

- موقف واضح من التجنيد.

- سكان المناطق القريبة من الطريق الدائري والأماكن المحيطة.

- متاح وظائف للطلبة والخريجين.

- لا يوجد سكن للمغتربين.

- 6 أيام في الأسبوع وإجازة يوم واحد أسبوعيًا.

المميزات المشتركة

- رواتب مجزية.

- حوافز التزام وانتظام.

- حوافز نصف سنوية بعد مرور سنة.

- تدريب مدفوع.

- 9 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- يوني فورم.

- مواصلات من وإلى محل العمل بخطوط سير ثابتة.

- فرص للترقي والتدرج الوظيفي.

- إجازات سنوية.

- عطلات رسمية.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكنك ملء الاستمارة، والذهاب مباشرة في العنوان: شارع الـ90 هايبر ماركت أوسكار - بجانب جامعة المستقبل - التجمع الخامس.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن يومين مفتوحين للتوظيف بمجموعة صيدليات شهيرة يومي الأحد والاثنين 9 و10 يناير من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، على الوظائف التالية:

الوظائف المطلوبة في الملتقى

1. صيدلي (بكالوريوس صيدلة - خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات).

2. صيدلي كول سنتر (بكالوريوس صيدلة - خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات).

3. خدمة عملاء (مؤهل عالِ - خبرة في الأدوية أو التجميل – يوجد سكن للمغتربين).

المهام: مساعدة العملاء في منتجات التجميل ومساعدة الصيادلة في الأدوية - تنسيق منتجات التجميل والأدوية .

4. خدمات معاونة (مؤهل متوسط على الأقل).

المهام: مسؤول عن أمن الفرع والتسجيل في الدفاتر ونظافة الفرع.

أماكن العمل:

- صيدلي: (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد).

- صيدلي كول سنتر: (مدينة نصر).

- خدمة عملاء: (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة).

- خدمات معاونة: (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة).

الشروط والمميزات المشتركة:

- ذكور وإناث (صيدلي - صيدلي كول سنتر).

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا (صيدلي - صيدلي كول سنتر).

- تحديد الموقف من الجيش.

- المرتب: صيدلي 4500 + ويزيد حسب الخبرة، وصيدلي كول سنتر 4500 جنيه + ويزيد حسب الخبرة، خدمة عملاء 3000 جنيه + ويزيد حسب الخبرة، وخدمات معاونة 2500 جنيه + بدل عن كل يوم عمل.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات ونصف الساعة.

- عمولة وحوافز.

- يوم إجازة في الأسبوع لكل الوظائف عدا (صيدلي كول سنتر يومين).

- إجازات سنوية ورسمية.

- تأمينات اجتماعية وتأمين طبي خاص وتأمين على الحياة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكنك ملء الاستمارة، والذهاب مباشرة في العنوان: ج 6 - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر.

كما أعلنت الوزارة عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فاتورة يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا على الوظائف التالية:

1- مشرف مبيعات.

2- مندوب مبيعات.

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم.

الشروط والمزايا المشتركة:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- ألا يزيد السن على 40 عامًا.

- لا يشترط خبرة لوظيفة المندوب.

- يشترط وجود 7 سنوات خبرة لوظيفة المشرف.

- راتب المندوب: 5000 جنيه، وراتب المشرف يبدأ من 10 آلاف جنيه.

وللتقدم يمكنك ملء الاستمارة، والذهاب مباشرة على العنوان: 25 طريق مصر حلوان الزراعي - برج الزيني - الدور 14 - المعادي - أقرب محطة مترو المعادي.