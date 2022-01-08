وظائف شاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني.. مرتبات مجزية لذوي الخبرة

بين الحين والآخر، يحرص الكثير من البنوك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالبنوك، سواء كانوا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، ما جعل بنك الإمارات دبي الوطني يعلن، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك العاملة في مصر.

وأوضح البنك، في إعلانه، عن الشروط المطلوبة للالتحاق في الوظائف، ونرصد خلال السطور التالية الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف المعلن عنها من جانب بنك الإمارات دبي الوطني عبر حسابه الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح بين 5 و7 سنوات في ITAM أو مجال إدارة أصول البرامج.

- أن يكون قادر على فهم شامل لدورة حياة إدارة أصول البرامج.

- فهم مفصل لشروط وأحكام الترخيص لـ IBM وMicrosoft وAdobe وAutodesk وVMWare وبرامج التخزين (Dell وEMC وVeritas) وOracle سواء في مكان العمل أو في السحابة.

- معرفة عملية بأدوات ITAM مثل Remedy وServiceNow وSCCM وADDM وFlexera وSnow وAspera وأدوات إعداد التقارير.

- خبرة في العمل مع نظام التشغيل Active Directory وMicrosoft 365 وLinux.

- مهارات ممتازة في تحليل البيانات لإنتاج الوثائق المرئية والمكتوبة التي تمثل استخدام البرامج والملكية والمخاطر والامتثال والموضوع ذي الصلة.

- خبرة لا تقل عن عام في عقود تكنولوجيا المعلومات، والتركيز على موردي البرامج الرئيسيين، وتجديد العقود، وإعادة التفاوض، واتفاقيات المؤسسة.

- معرفة متخصصة بواحد أو أكثر من نماذج ترخيص البرامج IBM وMicrosoft وOracle وAdobe وVMWare.

- التعرض لأنشطة قسم الشؤون المالية والمشتريات.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة أصول البرامج في بنك الإمارات دبي الوطني وظيفة مهمة لضمان الامتثال للترخيص، واستخدام البرامج بكفاءة، والكشف السريع عن الثغرات، وزيادة فعالية التكلفة من خلال تقليلها وتجنبها داخل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

- الحفاظ على دقة استحقاقات البرامج ومصادر اكتشاف البرامج من أجل ضمان وجود مصدر للحقيقة لجميع معلومات أصول البرنامج.

- يتيح ذلك المعالجة الفعالة لطلبات البرامج للمستخدمين النهائيين لبنك الإمارات دبي الوطني وتوفير المعلومات المتعلقة بمراجعة البرامج لحساب التكاليف والتحكم.

- يقوم المتخصص بإجراء تحديثا دوريا لأداة SAM مع استحقاقات البرامج المشتراة، وAMCs المجددة أو الجديدة لمنتجات البرامج، إضافة إلى ملفات تعريف التعرف على البرامج المتاحة من بائع SAM.

- يقوم الأخصائي بإجراء مراجعة دورية للامتثال داخل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيثما ينطبق ذلك.

- يتضمن ذلك ضمان الاحتفاظ بمستودع مصدر واحد لجميع استحقاقات البرامج والبراهين والتعداد في موقع مركزي لضمان وجود نقطة مرجعية.