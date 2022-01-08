انطلاق أول أيام تصوير مسلسل يسرا «أحلام سعيدة» لعرضه رمضان المقبل

بدأت الفنانة يسرا في تصوير مشاهدها ضمن مسلسلها الجديدة «أحلام سعيدة» الذي من المقرر أن تخوض به غمار السباق الرمضاني لعام 2022.

أحلام سعيدة.. اسم مؤقت لمسلسل يسرا الجديد

يحمل مسلسل يسرا الجديد عنوان «أحلام سعيدة» وهو من بطولة الفنانة يسرا، غادة عادل، ومي كساب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

ونشرت شركة العدل جروب على حسابهم الرسمي بـ«إنستجرام» صورًا لكواليس أول يوم عمل بالمسلسل، معلقة: «أحلام سعيدة اسم مؤقت للنجمة يسرا، المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة».

وفي الصور التي تم نشرها ظهرت يسرا وكافة فريق عمل المسلسل، وهم يرتدون الكمامات والماسكات الطبية خوفًا من انتشار فيروس كورونا وأوميكرون.

أحلام سعيدة من بطولة غادة عادل ومي كساب

يسرا اعتادت منذ دخولها عالم الدراما التلفزيونية الرمضانية أن يكون مسلسلها الدرامي مع شركة العدل، حيث قدمت العام الماضي مسلسل «حرب أهلية» الذي كان يشاركها في بطولته كلا من: أروى جودة، وجميلة عوض، وباسل خياط، وعدد آخر من الفنانين وكان من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا كانت قد شاركت مؤخرا في حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين والذي تم في منزلها وحضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء على رأسهم محمد منير وأنغام وسميرة سعيد.

كما أن الفنانة يسرا تنتظر عرض فيلم «ليلة العيد» الذي يضم عددا من النجوم أبرزهم عبير صبري، نجلاء بدر، سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.