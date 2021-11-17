يسرا تشيد بأعمال المصمم العالمي كریم مختیجیان: «صناعة مصرية أصيلة»

شارك المصمم العالمي كريم مختیجیان فعاليات «جائزة القاهرة للتصميم»، وسط حضور نخبة من النجوم ومشاهير المجتمع والإعلام، إلى جانب توليه رئاسة لجنة تحكيم مسابقة التصميم الداخلي.

وأشاد العديد من ضيوف الفعاليات من نجوم السينما والشخصيات العامة بتصميمات كريم مختيجيان، من بينهم النجمة يسرا التي أعربت عن سعادتها، قائلة: «أنا فرحانة لأن هذه التصميمات صناعة مصرية أصيلة، وفي رأيي هي أفضل كثيرًا من تصميمات أجنبية مشهورة، إن نافسنا العالم بهذه التصميمات، بالتأكيد سنفوز».

آسر ياسين يشيد بالصناعة المصرية

وأضاف آسر ياسين مشيدًا بالأعمال الإبداعية ذاتها: «أحببت جدًا الأفكار التي وراء كل علامة تجارية، كلها أصيلة ومحلية جدًا، وكانت سببًا في أن أقضي وقتًا رائعًا».

بينما قالت أمينة خليل عن أعماله: «كريم مختيجيان شخص خاص جدًا، أفكاره رائعة، وأحببت الناتج النهائي لها، فخورة جدًا بما يقدمه كريم، وفي انتظار إطلاق هذه المنتجات للعالم».

معلومات عن المصمم المصري كريم مختيجيان

يذكر أن كريم مختيجيان فنان عالمي مصري من أصل أرمني، وواحد من المحترفين الرواد في مجال التصميم بمختلف أنواعه، سواء كان التصميم المعماري والديكور والعلامات التجارية والإخراج الفني وإدارة التصميم بشكل عام.

في 1997 أسس مختيجيان ستوديو Alchemy Design، ولاحقًا انضم له المصمم محمد فارس كشريك، وحالياً يضم الاستوديو 3 معارض في القاهرة، وآخر في البحرين.

أعمال كريم مختيجيان

ينتمي مختيجيان إلى عائلة فنية، خاله تاكفور أنطونيان، واحد من أشهر المنتجين والموزعين في العصر الذهبي للسينما، تتضمن أعماله إنتاج فيلم «خلي بالك من زوزو» لسعاد حسني، وتوزيع فيلم الحريف للنجم عادل إمام، ودائمًا ما يقوم مختيجيان بأنشطة مرتبطة بعالم السينما.

كريم مختيجيان كان مسؤولا عن تصميم معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتفالاً بدورته الـ40، وفي الدورة التالية صمم مختيجيان معرضا للاحتفاء بالقاهرة عبر صور توثق مراحل تاريخية للمدينة، وفي الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كان مختيجيان مسؤولاً عن معرض لأعمال منسق المناظر أنسي أبو سيف.