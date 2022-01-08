«الممثلين» عن عدم التحقيق في شكوى أيتن عامر ضد ريهام حجاج: «مش في إيدينا»

كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، سبب تأخر البت في الشكوى المقدمة من الفنانة أيتن عامر ضد ريهام حجاب؛ بسبب حذف مشاهدها من مسلسل «كل ما نفترق».

وقال «عادل»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن النزاع بين الفنانتين وصل إلى القضاء، وبالتالي لا تستطيع النقابة البت في شكوى ينظر فيها القضاء.

وأضاف أن النقابة لم تتأخر في التحقيق بالشكاوى المقدمة من أيتن عامر ضد ريهام حجاج، متابعا: «الفنانتان قدمتا في البداية دعوات قضائية ضد بعضهما في المحكمة، وبعد ذلك، قدمت أيتن شكوى في النقابة، وفي هذه الحالة لا نستطيع التحقيق في الأمر وهو ينظر أمام القضاء».

أيتن عامر: قدمت شكوى في النقابة من 8 شهور

وقالت الفنانة أيتن عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على شاشة قناة «MBC مصر»، إنها قدمت شكوى ضد ريهام حجاج في نقابة المهن التمثيلية، بسبب حذف 70% من مشاهدها في مسلسل «كل ما نفترق»، الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2021، ولكن النقابة لم تبت في الشكوى التي قدمتها منذ 8 أشهر على حد تعبيرها، وذلك بالرغم من إدلاء المخرج والمؤلف بشاهدتهما في تحقيقات رسمية، وبناء عليها قدمت شكوى منفصلة.

أزمة أيتن عامر وريهام حجاج تصل ساحة القضاء

ولكن الأزمة بين أيتن عامر وريهام حجاج، أخذت منحنى آخر بعيدا عن النقابة ومنصات التواصل الاجتماعي التي شهدت السجال بينهما، بعد تقديم كل فنانة دعوى قضائية ضد الأخرى، وفقا لما أعلنته أيتن: «في قضية مرفوعة عليا وأنا رافعة قضية».

أيتن عامل تحتفل بنجاح «بناقص»

وفي سياق آخر، تحتفل أيتن عامر بنجاح أغنيتها الجديدة «بناقص»، التي طرحتها عبر«يوتيوب»، خلال الأيام القليلة الماضية، وتعتبر أول تجاربها في عالم الغناء، وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن وليد سعد، بينما تولت بتول عرفة إخراج فيديو كليب الأغنية.