خلافات أيتن عامر وريهام حجاج تصل ساحة القضاء.. والأولى: «حقي هاخده»

فصل جديد في الأزمة بين أيتن عامر وريهام حجاج، على وشك البدء خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت أيتن، اتخاذها الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها الكاملة حتى وصل الأمر إلى القضاء على حد تعبيرها، بسبب حذف مشاهد من دورها في مسلسل «كل ما نفترق»، بطولة ريهام حجاج، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.

أيتن عامر: قدمت شكوى في النقابة

ووصل الخلاف بين أيتن عامر وريهام حجاج إلى ساحات المحاكم، وفقا لما كشفته أيتن ​في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عن قناة «MBC مصر»، مؤكدة أنها قدمت شكوى في نقابة المهن التمثيلية منذ 8 أشهر، ولكن لم يتم النظر فيها حتى الآن، ولا تعرف سبب التأخير، موضحة: «المؤلف والمخرج قالوا شهادتهم في تحقيقات رسمية مثبتة، وبناء على شهادتهم تقدمت بشكوى منفصلة لم يتم التحقيق فيها».

وتابعت: «في قضية مرفوعة عليا هنشوف هتوصل لإيه، وأنا واثقة في نزاهة القضاء المصري وعارفة أن حقي هاخده لأن أنا ليا حق».

القصة الكاملة للأزمة بين أيتن عامر وريهام حجاج

بدأت الأزمة مع عرض مسلسل «كل ما نفترق»، في سباق الدراما الرمضانية 2021، وذلك بعدما كشفت أيتن عامر، عن رغبتها في الانسحاب من المسلسل دون توضيح أي أسباب في تعليق ساخر على «فيس بوك»، وهو ما ردت عليه ريهام حجاج بمنشور على حسابها بـ «فيس بوك»، قائلة: «عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، لتخرج أيتن، وتكشف عددا من التفاصيل من بينها حذف مشاهدها وتدخل ريهام في العمل بشكل كبير، ما أدى إلى اعتذار المخرج عن المسلسل.