القناة الأولى تعرض ورشا تحضيرية لمنتدى شباب العالم قبل انطلاقه «فيديو»

أذاعت قناة «التليفزيون المصري»، ورشة عمل تحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي سينطلق من يوم الاثنين 10 يناير وحتى الخميس 13 يناير، وتخصصت ورشة العمل عن «تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال»، إذ شارك في تلك الورشة أصحاب شركات ورواد أعمال من الذين سيحضرون منتدى شباب العالم.

سمات رواد الأعمال الناجحين

وقالت إحدى المشاركات، إن رواد الأعمال دائما ما يلجأون للعمل في مجالات التجارة والتكنولوجيا والزراعة، ويأتون للمدن ويقيمون مشروعاتهم على حسب الحاجة، فضلًا عن ضرورة تمتعهم بقدر عال من التعليم، وأن يتميزوا بسمات شخصية منها التفاؤل والتنافس والشغف، من أجل إخراج منتج ومشروع ناجح ومستمر.

السن الأنسب لبدء مشروعات «رواد الأعمال»

فيما قال أحد المشاركين في الورشة، من الجزائر، استعدادًا للمشاركة في منتدى شباب العالم، إن رواد الأعمال يجب أن يبدأ سنهم من 24 سنة ويجب أن يكون أعزب وغير متزوج، فيما أوضحت أخرى من لبنان، أن رواد الأعمال يجب أن يكون عمرهم في بداية الثلاثينيات وأن يقيم في المدن، فضلًا عن أن يكون على مستوى تعليمي عال ولديهم قدرة على المشاركة الاجتماعية.

حياة كريمة التجربة المصرية لتنمية الإنسان

كما تم عرض ورشة عمل عن «حياة كريمة التجربة المصرية لتنمية الإنسان»، وقالت إحدى المشاركات فيها، إنها فخورة بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة، وكيف تتعامل معها وزارة التخطيط بصفتها أحد أعضائها، ودائمًا ما يوجه لهم أسئلة حول الفائدة من الأموال التي يتم ضخها في مبادرة حياة كريمة، وما التأثير التنموي على المجتمع المصري.

سياسة الحرمان المائي

وأوضحت المشاركة، أن مبادرة حياة كريمة جاءت من أجل التصدي للعديد من الأمور، مثل أن معدلات الفقر كانت تزيد من 2000 إلى 2017 حتى وصلت إلى 32.5% عامي 2017 2018، كما شاركت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بصفتها متحدث رئيسي في الورشة، ودارت أهم محاور كلمتها حول تسليط الضوء على الثغرات التي تشوب القوانين الدولية المنظمة لحقوق التعامل مع المياه العذبة بين الدول، وقامت بالتنويه عما تقوم به بعض الدول من سياسات تعسفية يمكن أن يطلق عليها «سياسة الحرمان المائي» بين الدول المشاركة في الأنهار.