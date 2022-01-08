مشكلات النقابة والراب.. أسباب اعتزال ويجز المؤقت للغناء

«عايز أقول إني هاخد بريك من الحفلات.. محتاج شوية وقت لنفسي.. مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده»، بهذه الكلمات بدأ الرابر ويجز اليوم في اعتزاله المؤقت للغناء بعد أن أحيا آخر حفلاته الغنائية في حديقة فاميلي.

ويجز: المهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية

علمت «الوطن» أن ويجز قد اتخذ ذلك القرار، بسبب دخوله في معارك وصدامات عديدة خلال الفترة الماضية، منها مع نقابة الموسيقيين والتي انتهت بدخوله النقابة، وأخرى مع وسائل الإعلام والصحافة، حيث اتهم بإهانة الصحفيين والاعتداء عليهم وتقدم ضده بسببها بلاغ للنائب العام، بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بين مطربي الراب.

كما كانت المشكلة الكبرى هي دخول عالم التمثيل وتقديمه مسلسل بيمبو والذي تسبب في سخط عدد كبير من الفنانين من دخوله لعالم التمثيل.

مصادر مقربة من ويجز، أوضحت أنه قرر الاعتزال المؤقت والابتعاد عن عالم الفن والإعلام، حتى يهدأ اسم في المجال الإعلامي ويكون لديه عمل فني جديد قادر على المنافسة مثلما فعلت أغنيته الأخيرة «كيفي كده» التى تعد واحدة من أهم 3 أغنيات طرحت في السوق الغنائية المصرية في عام 2021.

ويجز قدم في حفله أغنيات الغسالة ومش فير وكيفي كده

يذكر أن ويجز قدم عددا هائلا من الأغنيات في حفله بفاميلي بارك منها دورك جي، بورش، أسياد الصوت، الغسالة، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وحضر الحفل مرتديا ملابس كاجوال بلوني الأحمر والأسود وكان في استقباله منظم الحفل الـ dj ياسر الحريري.