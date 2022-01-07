تعرف على حفلات «عيد الميلاد» الليلة.. أبرزها لـ«ويجز» وتامر عاشور

يقام اليوم عدد كبير من الحفلات الغنائية فى مختلف أرجاء مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذى يحتفل به المسيحيون كل عام فى السابع من شهر يناير.

أسعار حفل «ويجز» بين 300 و500 جنيه

ومن أبرز الحفلات المقرر إقامتها اليوم، حفل الرابر «ويجز» بـ«فاميلى بارك» بالتجمع الخامس، بمشاركة مغني الراب «ليجي سي»، وكان من المفترض أن يقام الحفل يوم 31 ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيله نظرا لسوء الأحوال الجوية.

«مُسلم» فى أسيوط.. و«عاشور» في المنيا

ويُحيي المطرب مُسلم، أولى حفلاته الغنائية بأسيوط، ونشر المطرب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الرسمي للحفل، معلقا عليه: «أهل أسيوط كل سنة وأنتوا طيبين، إن شاء الله هكون معاكوا يوم 7 يناير لأول مرة في أسيوط».

كما يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا فى أحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا، في حين يحيي هيثم شاكر حفلا غنائيا فى مدينة شرم الشيخ.

ويحيي الفنان الشعبي أحمد شيبة، حفلا غنائيا فى أحد الكافيهات الكبرى في القاهرة الجديدة وسيشاركه فيه الفنان العراقي هُمام.

«جوهرة الشرق» على مسرح سيد درويش.. وحمادة هلال يؤجل حفله

وفي دار الأوبرا المصرية، تقيم فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء حفلا على مسرح سيد درويش، كما تحيي فرقة نور النبي للإنشاد الديني حفلا على مسرح الجمهورية، وتحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح دمنهور.

وأجل الفنان حمادة هلال حفله بـ«بورتو سعيد»، بعد أن كان من المقرر إحيائها مساء اليوم وكتب حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم تأجيل حفلة بورتو سعيد، وبإذن الله أبلغكم الميعاد الجديد».