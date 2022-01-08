تحذير مهم من اتحاد بنوك مصر للعملاء بخصوص تحديث البيانات

جدد اتحاد بنوك مصر تحذيراته لعملاء البنوك من محاولات الاحتيال المتعددة، أشهرها عن طريق مكالمات هاتفية وانتحال صفة أحد موظفي خدمة العملاء للمصرف الذي يتعامل معه الشخص، وجاءت حملة التوعية عبر نشر مقطع فيديو على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي يحتوي على أهم التعليمات الواجب اتخاذها لتفادي عمليات النصب الإلكتروني واختراق الحساب.

وشدد الاتحاد في حملته، تحت شعار «احمي أموالك.. ومتشاركش بياناتك»، على ضرورة وأهمية حفاظ العميل على سرية معلوماته البنكية وعدم مشاركتها مع الآخرين، وأنَّه عند التشكك من المكالمة الهاتفية التي يتلقاها الفرد عليه أن يسارع بإنهاء المكالمة وألا يسترسل في الحديث، مع عدم تجاهل حظر رقم المتصل أو المحتال والإبلاغ عنه في أسرع وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما احتوى مقطع الفيديو، أيضاً، على أشهر حيل التلاعب للمحتالين في محاولاتهم لاختراق حسابات العملاء، والتي تتطلب بيانات غاية في السرية ولا يجب على أي شخص أن يعطيها طواعية لأشخاص مجهولين عبر مكالمة هاتفية يجهل من الطرف الآخر المتحدث إليه.

أهم الادعاءات والحيل لاختراق الحسابات

عرض الفيديو الذي بثه اتحاد بنوك مصر أشهر حيل التلاعب لشرقة الحسابات المصرفية، كالآتي: «تحديث البيانات أو طلب أرقام الحسابات أو معرفة اسم البنك الذي يودع العميل فيه مدخراته أو طلب فتح لينكات أو روابط ترسل في رسائل نصية أو ادعاء تنشيط الكارت أو البطاقة المصرفية، أو ادعاء إرسال رسالة نصية تحتوي على عرض مغرٍ وهمي ويشترط إرسال الكود».

وللحفاظ على سرية المعلومات البنكية، يجب مراعاة عدم إعطاء البيانات أو مشاركة أي من الآتي:

6 معلومات وأشياء لا يجب مشاركتها

-أرقام البطاقة البنكية وتاريخ انتهائها.

-رمز التحقق المكون من 3 أرقام على ظهر البطاقة البنكية.

-الرقم السري المتغير المرسل للعميل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

-الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية.

-كود تفعيل الخدمات البنكية الإلكترونية.

-عدم فتح أي لينك/ رابط مجهول المصدر.

وشدد على أنَّ أياً من تلك البيانات يدخل في بند السرية التامة ولا يجب الإفصاح عنه لأي شخص، لافتاً إلى أنَّ البنك لن يطلب تحديث بيانات خاصة بالعميل عبر مكالمة هاتفية مطلقاً، بل سيتم ذلك بشكل مباشر ومن خلال الفرع فقط.