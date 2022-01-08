نصائح للمقبلين على شراء الذهب: انتظروا حتى الاثنين المقبل

كشف شادي السعدني، خبير أسواق الذهب، الأسباب الرئيسية وراء تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية، إذ ذكر أن البنك الفيدرالي الدولي يجتمع شهريًا بسبب التضخم الكبير في سعر الدولار، وكثيرًا ما يلجأ لرفع سعر الفائدة على الأسهم والسندات، وبالتالي يتراجع أسعار الذهب على مستوى العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، الذي يقدمه الإعلامي رمضان حبيب.

إجراءات البنك الفيدرالي الدولي وراء انخفاض سعر الذهب

وأضاف «السعدني»، أن تراجع أسعار الذهب جاء نتيجة قيام المواطنين ببيع أطنان من الذهب كي يكون لديهم نقدية سائلة يشترونها أسهم وسندات، هذا التراجع نتيجة بيع أطنان الذهب من أجل أن يكون لديهم نقدية سائلة يشترون بها أسهم وسندات، من أجل الاستفادة من الفارق الزائد في سعر هذه السندات، مؤكدًا أن التراجع في أسعار الذهب لن يكون فارقا كبيرا، إذ أن المستثمرين دائما ما يراقبون عملية الهبوط والصعود الخاص بالذهب.

من يريد شراء المشغولات الذهبية ينتظر حتى الاثنين

ونصح خبير أسواق الذهب، من يريد شراء المشغولات الذهبية يبدأ بشرائها بداية من الاثنين المقبل، بينما على المستثمرين الانتظار قليلا، «يبدو أن مسلسل الهبوط في سعر الذهب ما زال مستمرا في أسواق الأردن كما هو واضح أيضا في الأسواق العالمية والأسواق العربية التي تتعامل في معدن الذهب وذلك على إثر قرارات المجلس الفيدرالي الأمريكي التي تحاول معالجة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية»، إذ أن التضخم الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية كبير ولم يحدث منذ 40 عامًا.