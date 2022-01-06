أسعار الذهب تتراجع بعد إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى «رفع الفائدة»

شهدت أسعار الذهب تراجعا عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد الإشارة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى زيادة أسعار الفائدة لترويض مخاطر التضخم المتزايدة.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.67٪ إلى 1798.29 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1799.4 دولار.

رفع أسعار للفائدة مرة أخرى

وقال «ستيفن إينيس»، الشريك الإداري في SPI Asset Management: «ما يجب أن يهتم به السوق هو مدى مفاجأة الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدمًا، إذا كان هناك رفع أسعار للفائدة مرة أخرى، فسيكون ذلك سلبًا على الذهب»، وفقاً لـ«CNBC».

وأكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنّ سوق العمل الضيق للغاية في الولايات المتحدة قد يضمن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى تقليل إجمالي حيازات البنك من الأصول للسيطرة على التضخم.

الذهب تحوط ضد ارتفاع التضخم

وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب، على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم، لكن المعدن حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقوى مستوى لها منذ أبريل 2021، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

الوظائف الأمريكية ترتفع الشهر الماضي

وأظهر تقرير ADP الوطني للتوظيف، أنّ الوظائف الأمريكية الخاصة ارتفعت خلال الشهر الماضي بأكثر من ضعف المتوقع، ما رفع التوقعات بشأن أرقام الوظائف غير الزراعية المقرر إعلانها يوم الجمعة، فيما قال إينيس: «إذا كان لدينا كشوف رواتب قوية، فمن المؤكد أن ينخفض الذهب».

وأضاف «كونال شاه»، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز: «مع ظهور الفيروس الجديد، من المرجح أن يتراجع النمو، لذا بعد الربع الثاني من عام 2022 سيكون الذهب جيدًا».