كشف نصاب توظيف الأموال في «تجارة الذهب» بالإسكندرية.. وسائق يستولي على سكر التموين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن واقعتين، إحداهما عن شخص تمكن من الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في تجارة الذهب، والثانية ضبط خلالها سائقا يتعامل مع شركة تجارة الجملة لاستيلائه على 60 طنا من السكر التمويني المدعم.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظم، بلاغات من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا.

سائق يستولي على 60 طنا من السكر التمويني

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئولى إحدى شركات تجارة الجملة، بقيام سائق بإحدى شركات نقل البضائع المتعاقدة معها الشركة محل عمله، بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء، دون توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما أضر بالمال العام.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام السائق المشار إليه، مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بمحافظة سوهاج، باستغلال طبيعة عمله كونه سائق نقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها، بنقل كمية قدرها 60 طن سكر إلى مخازن الشركة بمحافظة سوهاج، حيث قام بالاستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمة تلك البضائع، مما تعد واقعة استيلاء على المال العام والإضرار به.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.