وكيل نيسان يطرح الجيل الثالث من «قشقاي» 2022 بتغيرات جذرية

أعلن وكيل اليابانية نيسان عن طرح الجيل الثالث لسيارة نيسان قشقاي الجديدة في السوق المصرية، حيث تنتمي السيارة نيسان قشقاي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وحققت السيارة نيسان قشقاي في السوق المصرية نجاحا قويا من حيث المبيعات التي شهدتها السيارة، منذ طرحها في السوق نتيجة الخامات المستخدمة في السيارة، وجودة التقفيل، حيث يتم تجميع السيارة في بريطانيا.

وقال طارق مصطفى، رئيس قطاع التسويق في نيسان إيجيبت، إن سيارة نيسان «قشقاي» حققت مبيعات قوية في العالم منذ طرحها، حيث باعت 5 ملايين نسخة من وقت تقديمها عالميا، و3 ملايين في أوروبا و23 ألف سيارة منذ طرحها في السوق المصرية، كما حصلت السيارة على لقب سيارة العام في السوق المصرية لعام 2021.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة نيسان قشقاي الجديدة بعد طرح الجيل الجديد منها في السوق المصرية.

أسعار السيارة نيسان قشقاي الجيل الجديد 2022

تأتي السيارة في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 505 آلاف جنيه، وستتوافر السيارة في السوق أيضاً بـ11 لونا مختلفا.

مواصفات السيارة نيسان قشقاي الجديدة 2022 في السوق

تأتي السيارة بمحرك 1300 سي سي يولد قوة 148 حصانا وعزم الدوران 250، وتصل السرعة القصوى للسيارة 206، وتتسارع في 8.9 ثانية، وتتصل منظومة القوة بناقل حركة من نوع CVT.

وتأتي السيارة مع تصميم جديد بالكامل، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، وتستهلك السيارة في المدينة 7.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، أما على الطريق السفر تستهلك 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

وتتضمن وسائل الأمان بالسيارة الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني، ونظام التحكم في الجر، أنظمة المساعدة عند صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية، رادار أمامي وخلفي، كما تحتوي السيارة على مكيّف هواء، وحساسات مطر، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.