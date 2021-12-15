نيسان تكشف النقاب عن سيارة Z GT500 الجديدة

كشفت شركة نيسان موتور المحدودة ونيسان موتورسبورتس إنترناشونال، اليوم، عن سيارة سباق نيسان Z GT500 مصممة حديثًا، وسيقود المتسابق GT500 الجديد في سلسلة Super GT ابتداءً من موسم 2022، وذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

يأتي ذلك في إطار خطة تحول Nissan NEXT التي تم الإعلان عنها في مايو من العام الماضي، حيث قامت نيسان بتحويل أعمالها لتوفير قيمة فائقة للعلامة التجارية، ويأتي التطوير في صورة الدخول في سلسلة سوبر جي تي ذات القدرة التنافسية العالية بسيارة نيسان Z الرياضية الجديدة كليًا.

وسعت نيسان إلى تقديم الإثارة للعملاء من خلال الابتكار في أوائل السبعينيات كوافد جديد لسباقات السيارات في الولايات المتحدة، وسجلت نيسان انتصارات متتالية، وفي التسعينيات حققت نيسان انتصارات متعددة في سلسلة سباقات IMSA.

جوبتا: نواصل ابتكار سياراتنا ونتسابق للفوز

وقال أشواني جوبتا، مدير العمليات في نيسان، «ترمز نيسان Z GT500 إلى روح نيسان في مواجهة التحديات وإضفاء الإثارة على الحياة، ومن خلال جهودنا في السباقات، نواصل ابتكار سياراتنا ونتسابق للفوز بنفس الجرأة التي أظهرناها مرات عديدة على مر السنين».

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسمو تاكاو كاتاجيري: «ندخل فئة 2022 سوبر جي تي بسيارتنا الجديدة بالكامل نيسان Z GT500 وشغفنا الكبير برياضة السيارات، ونأمل أن يواصل معجبينا دعمهم بشغف لفريقي نيسان ونيسمو لرياضة السيارات».

شركة نيسان موتور سبورت المحدودة

وتعتبر NISMO اختصار لشركة نيسان موتور سبورت المحدودة، وهي الإدارة المتخصصة لرفع كفاءة وأداء السيارات الرياضية التابعة لشركة نيسان موتورز، وجرى إنشاؤها عام 1984، وتعمل على إصدار النسخة الرياضية من كافة السيارات التي تنتجها شركة نيسان العالمية، وتتميز بأرقام الأداء القومية والتصميمات الرياضية المستوحاة من السباقات.