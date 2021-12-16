أسعار نيسان صني 2022.. تصدرت قائمة تراخيص السيارات خلال نوفمبر الماضي

سجلت سيارة نيسان صني، الأكثر ترخيصًا بين السيارات في مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حيث تم ترخيص 1418 سيارة من العلامة اليابانية.

وجاءت سيارة «تويوتا كورولا» في المركز الثاني بنحو 962 سيارة، وفي المركز الثالث جاءت سيارة «سوزوكي ديزاير» بإجمالي ترخيص 729 مركبة، وفي المركز الرابع سيارة «إم جي ZS» بنحو 713 سيارة.

وخلال السطور التالية نرصد قائمة أسعار ومواصفات سيارة نيسان صني موديل العام الجديد 2022، حسب المُعلن من الوكيل المحلي في مصر.

أسعار سيارة نيسان صني موديل 2022

- تنتمي السيارة نيسان صني لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 194,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 216,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 229,500 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 240,500 جنيه.

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1659 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، 2600 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لترا.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.

وسائل الأمان في سيارة نيسان صني

- تتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS.

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

- برنامج تدعيم الفرامل BA.

- جنوط 15 بوصة ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي.

- خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة وسبويلر خلفي».