نيسان «نوت» تحصل على جائزة سيارة العام في اليابان لسنة 2021

حازت نيسان نوت ونوت أورا، على لقب سيارة العام 2021 في اليابان، وتعتبر هي المرة الخامسة التي تفوز فيها «نيسان» بهذه الجائزة إجمالاً، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وقال أشواني جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة: «يشرفنا أن نحصل على جائزة سيارة العام في اليابان عن فئة نوت، والتي تمثل نيسان الجديدة إلى جانب سيارة أريا، تم تجهيز المذكرة بـ e-POWER، وهي مجموعة نقل الحركة التي ستلعب دورًا مهمًا في الكهربة التي تروج لها نيسان، مع هذه الجائزة كتشجيع، سنواصل تقديم الابتكارات التي تحول القيادة اليومية إلى وقت مثير للعملاء».

تم إطلاق السيارة نيسان نوت الجديدة كليًا في ديسمبر 2020، وقد اجتذبت العديد من العملاء بفضل مجموعة نقل الحركة الكهربائية «e-POWER»، والهدوء الفائق أثناء قيادة السيارة، ويقيّم المالكون أيضًا التصميم المبتكر للشكل الخارجي والداخلي لـ «نوت»، والذي يستحضر عصرًا جديدًا من المركبات الكهربائية.

كما حظيت سيارة نوت أورا الجديدة، المدمجة المتميزة، والتي تم إطلاقها في أغسطس الماضي، على ثناء كبير على مجموعة نقل الحركة «e-POWER»، والمقصورة الداخلية المتطورة ومستوى أعلى من الهدوء، كما أنها أول سيارة في اليابان تتميز بنظام الصوت «Bose Personal Plus».

يذكر أن سوق السيارات يعاني من اضطرابات كبيرة بسبب وضع توريد أشباه الموصلات، وأن الأزمة ربما تستمر خلال الفترة القادمة، وتواصل كل الشركات عمل التدابير اللازمة للحد من تلك الأزمة، واستعادة التصنيع بشكل جيد.

وتسعى شركة «نيسان»، لخوض خطة زمنية للتحول بشكل كامل إلى السيارات الكهربائية، وتعمل على تطوير البطاريات المستخدمة في السيارات الخاصة بها.

وتعتبر سيارة «نيسان نوت» من أبرز السيارات الكهربائة التي تقدمها الشركة.