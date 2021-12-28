نيسان تستعد لتقديم الجيل الجديد من السيارة «قشقاي» بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2021 الجاري، والمنتظر انتهائه خلال أيام قليلة معدودة، أحداثا كثيرة أثرت على كل قطاع السيارات في مصر، إلا أن ذلك جاء أيضا بالتزامن مع تقديم العديد من السيارات الجديدة في السوق المصري خلال عام 2021.

واستقبل السوق المصري 60 سيارة جديدة، خلال السنة الحالية المنتظر نهايتها خلال أيام، حيث بدأ العام بتقديم سيارتين جديدتين، وسيبدأ أيضاً العام الجديد 2022، بتقديم سيارة جديدة.

علمت «الوطن»، من مصادرها، استعداد شركة «نيسان» في مصر، لتقديم الجيل الجديد كلياً من سيارة «قشقاي»، في السوق المصري يوم 8 يناير القادم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها بأربع فئات مختلفة التجهيزات، حسب مأ أكده أحد موزعي العلامة التجارية في السوق المصري.

المواصفات الميكانيكية للسيارة قشقاي الجديدة

سيتم الإعلان عن «قشقاي»، الجديدة كلياً، في السوق المصري بمحرك 1.3 لتر، تربو 4 سلندر، يولد قوة 156 حصانا، وعزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم\س في زمن قدره 10 ثواني، وتصل لسرعة قصوى 190 كم\س تقريبا.

الأسعار المتوقعة لنيسان قشقاي

وعن أسعار الفئات، فمن المتوقع أن يكون سعر الفئة الأولى من 395 ألفا إلى 420 ألف جنيه، وقد تصل إلى 500 ألف جنيه لأعلى فئة، والتي تحتوي على تجهيزات أمان أعلى وتجهيزات إضافية.

جدير بالذكر أن نيسان قشقاي، حققت مبيعات كبيرة وأرباحا لشركة نيسان منذ تقديمها لأول مرة عالمياً، حيث حققت السيارة الجديدة في أوروبا مبيعات وصلت لأكثر من 2 مليون سيارة.

توقعات الأوفر برايس

من المتوقع أن يفرض الموزعون 30 ألف جنيه، أوفر برايس، في الأسبوع الثاني من تقديم نيسان قشقاي في السوق المصري.