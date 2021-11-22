خالد صديق: انتهاء 80% من تطوير منطقة «أبو قرن»

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه جرى الانتهاء من نسبة 80% من تطوير منطقة عزبة أبو قرن الموجودة في مصر القديمة، لافتا إلى أنه سيجري إقامة حدائق الفسطاط هناك على مستوى عالمي، ولن يجري بناء مساكن مرة أخرى، موضحا أن متحف الحضارة حزء من حدائق الفسطاط، والمساحة تصل إلى 500 فدان، وسيتكلف المشروع 6 مليارات جنيه، موضحا أنه يجري العمل حاليا في ساحة مسجد عمرو بن العاص، وسيجري الانتهاء من ذلك خلال عام، وسط التعاون مع جهاز التعمير.

نقل المواطنين من عزبة أبو قرن

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأهالي الذين كانوا يسكنون في عزبة أبو قرن، سيجري نقلهم إلى منطقة جديدة، وتسمى مشروع معا، ومؤسسها الفنان محمد صبحي، وتجري وفق التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وسط وجود مولات ومراكز تجارية وورش، ويجب على المواطن النقل دون أي منقولات أو ملابس، لأن الدول ستوفر كل شيء للمواطن، كما ستنقل المحافظة الأهالي بالتعاون مع وزارة التضامن.

إقامة 2000 وحدة في حلايب وشلاتين

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه جرى إقامة 2000 وحدة في حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن مهام الصندوق متنوعة، وينفق عليها 700 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير المناطق غير المخططة، وعواصم المحافظات كلها من خلال إنشاء 500 ألف وحدة، وجرى البدء في 13 محافظة، وجرى إنشاء 1500 وحدة في السويس حاليا، مبينا أن المرحلة الأولى العاجلة، تشمل إنشاء 108 آلاف وحدة، والتوجيه لإنهاء 500 ألف وحدة.

إقامة ورش جديدة

وأكد أن الدولة تطور القاهرة التاريخية، وأقامت ورشا على محور جيهان السادات، للميكانيكا والحدادة، مشيرا إلى نقل المواطنين إلى أماكن أفضل، والاستفادة من القاهرة التاريخية في الوقت نفسه.