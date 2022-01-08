عضو مجلس الشيوخ: منتدى شباب العالم منصة مهمة للتفاعل الإنساني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن منتديات الشباب بدأت كفكرة خلال المؤتمر الوطني للشباب والذي أقيم في محافظة الإسماعيلية من قبل، وفيه تم اقتراح عقد هذا اللقاء، وبعد ذلك وفي يناير 2016 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد المؤتمر في نوفمبر 2016 بالنسخة المحلية، حتى تطورت الفكرة ليتحول إلى منتدى شباب العالم.

حسين: تقدم 500 ألف شخص من 196 للمشاركة في المنتدى

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتدى الحالي تقدم للمشاركة فيه ما يقارب من 500 ألف شخص ويمثلون 196 دولة، لافتا إلى أن إدارة المنتدى تضع معايير خاصة لاختيار المتقدمين لحضور المنتدى، «المنتدى تحول لمنصة حوارية مهمة للتفاعل الإنساني بين كل أبناء شعوب العالم».

حسين: المنتدى ضربة بداية مسبقة لمؤتمر التغير المناخي المقبل في مصر

وأوضح أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على كل مناحي الحياة، وفي المنتدى سيتم الحديث عن التغير المناخي، الأمر الحساس والهام لكل دول العالم، «منتدى شباب العالم هيكون ضربة البداية الفعلية لمؤتمر التغير المناخي واللي هتستضيفه مصر في خريف العام الجاري».

وأكد أن الجلسات الرسمية أو ورش العمل أو اللقاءات الفردية بين الشباب المصري والعالمي هو جزء مهم نظرا لأن الرؤية المباشرة هي أكثر وسائل الإعلام تأثيرا، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة سيستفيد منها 60 مليون مواطن مصري وهم نصف سكان مصر ويعيشون في الريف، «مصر كنا بنقول أن الريف والصعيد مهضوم حقه في التنمية، ولكن المبادرة جاءت لرفع مستوى الحياة في الريف».

وتابع: «إحنا بننتمي للقارة الأفريقية وأمننا القومي موجود في أفريقيا خصوصا المياه، ومن الضروري أن يكون لدينا علاقة جيدة مع الشعب الأفريقي بجانب علاقاتنا الممتدة مع الحكومات، حيث إنه وفيما سبق كانت العلاقات ما بين الشعب المصري والأفريقي قليلة خلال العقود السابقة، إلا أنه وبعد تولي الرئيس الحكم عمل على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية كافة».