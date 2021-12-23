عماد الدين حسين: المشروعات الجديدة تضع الصعيد على الطريق الصحيح

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ، بالافتتاحات الرئاسية، التي شهدها صعيد مصر لعدد من المشروعات التنموية الكبرى، لافتًا إلى أن شبكة الطرق الجديدة وفرت على أهل الصعيد سهولة التنقل من محافظاتهم إلى العاصمة.

الحاجة إلى مزيد من التنمية

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إن الصعيد ما زال في حاجة إلى مزيد من التغير والتطور حتى يسير في الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه ينحدر من قرية التمساحية بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

معاناة أهالي الصعيد قبل التنمية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «كنا بنذاكر على لمبة جاز، في الصعيد، قبل أن تدخل الكهرباء بس كانت بتيجي يوم وتقطع يوم، ولم يكن هناك توافرا للأدوات الكهربائية والأجهزة، والآن نتحدث عن فائض من الكهرباء، وكان في نظرة غير سليمة للصعيد، وكانت طبقية، لكن النهاردة بقى عندنا فائض من الكهرباء».

تطور هائل في ملف الطاقة بصعيد مصر

وأشار، إلى أن التطور في ملف الطاقة بصعيد مصر كان كبيرًا، وجرى إتاحة الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو ما يسمح بالنهوض والتنمية وتدشين المصانع العملاقة، إذ أن الطاقة من أهم عناصر التنمية: «في الماضي، كان يريد بعض رجال الأعمال الاستثمار في الصعيد لكن عدم وجود كهرباء شكّل عائقا أمامهم، وبالتالي فإن ملف الطاقة جوهري، لا غنى عنه، وهو أساس التنمية، بالإضافة لملف الطرق».