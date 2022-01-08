لحظة الهجوم المسلح على فريق مسلسل «حلم الأسمرات».. وصابرين: مش خايفة
كتب:
نورهان نصرالله
08:49 م | السبت 08 يناير 2022
الفنانة صابرين في مشهد من المسلسل
كشفت الفنانة صابرين كواليس التعدي والسرقة التي تعرضت لها أسرة مسلسل «حلم الأسمرات»، خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل على الطريق المؤدي من الدائري إلى الشيخ زايد، من 5 سيارات يستقلها عدد من الأفراد المسلحين، وقالت الفنانة إنها لم تشعر بالخوف بعد تعرضهم للهجوم، بل خرجت من سيارتها وحاولت التصدي لهم بنفسها.
صابرين عن تصديها للهجوم: «مش أنا اللي أخاف»
وروت صابرين في تصريحاتها لـ «الوطن»، أنها كانت تصور مشهدا داخل السيارة وكان هناك كاميرا مثبتة عليها تقوم بتصوير المشهد، وفي ذلك الوقت تفاجأ الطاقم بخمس سيارات تتوقف فجأة ويخرج منها أشخاص يطالبونهم بمبالغ مالية، متابعة: «خرجت من العربية وزعقت ومكنتش خايفة إطلاقا حتى وهم معاهم سلاح لأن أنا صاحبة حق ومش أنا اللي أخاف وأستخبى، ولما شافوني عرفوني واحترموني بس برضوا أخدوا الكاميرات».
تسجيل واقعة الاعتداء على فريق المسلسل
مرتكبو الحادث في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهم يحاولون التعدي على فريق العمل وسرقتهم بالإكراه، حيث كانت كاميرا التصوير الثانية في المشهد سجلت الواقعة بالصوت والصورة، والتي ظهر فيها وجوه المعتدين بشكل واضح.
وكشف المخرج حسني صالح في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه قام بتحرير محضر بالواقعة فى قسم شرطة أكتوبر أول، حيث إن حجم الخسائر يقارب المليوني جنيه، وذلك قيمة الكاميرا بالإضافة إلى طقم عدسات، وذلك بخلاف الخسائر الناتجة عن تعطيل يوم التصوير.
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