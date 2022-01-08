أبطال كفر الشيخ يحصدون المركز الثاني في ختام المعسكر الكشفي والإرشادي

حقق أبطال ذوي القدرات والهمم من أبناء كفر الشيخ، المركز الثاني في التميز الكشفي وجرى تكريمهم في حفل ختام المعسكر الكشفي والإرشادي السادس الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «أنا أستطيع بشكل مختلف» الذي جرى تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم».

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 750 شابا وفتاة من ذوي الإعاقة السمعية والذهنية، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

لجنة التحكيم ضمت نخبة من المتخصصين والخبراء

تكونت لجنة التحكيم من نخبة من المتخصصين والخبراء، شاركت كل محافظة بفريقين أحدهما بنين والآخر بنات، ويتكون كل فريق من 9 مشاركين منهم 6 من ذوي الإعاقة الذهنية و3 من ذوي الإعاقة السمعية.

وتفوق أبطال كفر الشيخ القادرون باختلاف في مجالات «النشاط الفني، والنشاط الديني، والنشاط الكشفي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي، والخدمة العامة» محققين المركز الثاني.

جاءت مشاركة أبناء مكتب ذوى الهمم والقدرات بكفر الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف الأستاذ عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب والدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب ذوي الهمم بالمحافظة، ويصاحب الأبطال الأستاذة لوزة البيلي رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب قلين ومدربي الأبطال.

اهتمام الدولة المصرية بتمكين ودمج ذوي الهمم

عبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن بالغ سعادته بإحراز الأبطال على المركز الثاني، مشيراً في بيان إلى مشاركة أبنائنا في المهرجان الكشفي التي تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتمكين ودمج ذوي الهمم بكافة الأنشطة والفعاليات بكافة المؤسسات، نتيجة الإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي تسعى إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك لصناعة جيل جديد به النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا على طريق الجمهورية الجديدة.