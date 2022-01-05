إنشاء مركز شباب «عزيز» في كفر الشيخ بتكلفة 1.5 مليون جنيه

تفقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، مكان إنشاء المقر الإداري لمركز شباب عزيز التابع لمدينة قلين، الذي جرى طرحه وإسناده من قبل وزارة الشباب والرياضة على مساحة 14 * 12 مترا، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لإنشاء مراكز شباب جديدة.

وأكد محروس، أنه جار فتح مظاريف إنشاء مركز شباب الثمانين بالحامول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب ومتابعة أبو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات الشبابية.

وألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الضوء على حصاد الإنجازات الإنشائية خلال عام 2021، وقامت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتطوير الهيئات الشبابية وإقامة المباني الإدارية، وملاعب النجيل الصناعي بإجمالي 13 مشروعا؛ منها 5 مبان إدارية، و8 ملاعب، وتم الانتهاء من اثنين من المباني الإدارية و 7 ملاعب، وجار تنفيذ 3 مبان، وملعب خلال الخمسة أشهر المقبلة بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه.

محروس: نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار محروس لـ«الوطن»، إلى إصرار مؤسسة الشباب والرياضة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة مصر 2030، بتوفير ملاعب رياضية متنوعة لممارسة الرياضة، واستقطاب الشباب والنشء وخلق ارتباط المستفيدين منهم بالمشروعات الثقافية والتطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التي تحرص مراكز الشباب على تقديمها، ومن هنا كان الإصرار على رفع كفاءة، وإنشاء مراكز الشباب الجديدة بصورة تليق بشباب مصر، وتمكن القائمون على العمل بمؤسسة الشباب والرياضة من تنفيذ المشروعات الرياضية وغيرها بصورة أفضل، وتحقيق رسالة الوزارة في كل قرية ومدينة على مستوى الجمهورية.