أبطال كفر الشيخ من ذوي الهمم يشاركون بمبادرة «ساعة رياضة» بالإسكندرية

شارك أبطال شباب كفر الشيخ الصغار من المعسكر الكشفي السادس المقام بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، في مبادرة «ساعة رياضة 7 الصبح»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تقدم في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم

واكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة، وخلال السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، والاهتمام الكبير التي توليه الإرادة السياسية بهم، والتي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية لخدمتهم.

الاندماج في كل المبادرات

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان له، بمشاركة ابطال ذوى الهمم والقدرات الخاصة من ارض المعسكر الكشفي بالمبادرة الرياضية الصباحية ، خطوة نحو دعم وتمكين القادرون باختلاف بالاندماج فى كافة المبادرات والنشاطات الرياضية والترفيهية والثقافية على حد سواء بالأسوياء من أبناء مراكز الشباب والأندية ، مشيرا إلى انهم يعدون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميا ورياضيا وفى مختلف المجالات. كما أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل.

جدير بالذكر أن مبادرة «7 الصبح» شهدت مشاركة 14 مركز شباب من مراكز شباب مدينتى فوة وقلين، وبمتابعة تنفيذية من الادارة العامة للشباب بإشراف صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة، وفوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومتابعة التنفيذ، وعبد الفتاح الوكيل منسق المبادرة بالمحافظة، ورشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وشريف السواق مسؤول الربط الإلكتروني.