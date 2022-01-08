إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ميكروباص بطريق شركة الاتحاد بقرية محمد حافظ التابعة لمركز الدلنجات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص

أسفر الحادث عن إصابة كل من «عوض إبراهيم طلبة 22 سنة مقيم الدلنجات مصاب باشتباه كسر بالحوض وكدمات، وفضيل عوض عطية 20 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر واشتباه نزيف بالبطن وكسر في الجمجمة، وعز عبد الفتاح علي 50 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليسرى» وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم بين سيارتين

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي صباح اليوم بنطاق مركز دمنهور حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى أمام بنزينة إمارات مصر مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «إسماعيل أحمد محمد 34 سنة مقيم كفر الدوار مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عطية حسن عياد 40 سنة مقيم دسوق وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.