منتج «حلم الأسمرات»: استعدنا معداتنا كاملة بعد القبض على المعتدين

أكد أحمد الجابري منتج مسلسل «حلم الأسمرات»، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المسلحين الذين اعتدوا على طاقم المسلسل، والذين استولوا على معدات قاربت قيمتها 2 مليون جنيه.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه جرى استعادة المعدات وكانت في نفس حالتها، وسيتم استئناف العمل على المسلسل حيث يتبقى بضعة أسابيع للانتهاء من التصوير تماما.

سرقة معدات تصوير مسلسل «حلم الأسمرات»

مر فريق عمل مسلسل «حلم الأسمرات» بليلة عصيبة، بعد ما تعرضوا للتهديد والسرقة بالإكراه على يد بعض المسلحين أثناء تصوير أحد المشاهد المسلسل على أحد الطريق الجديدة المؤدي من الدائري إلى الشيخ زايد، حيث طالب المسلحون الذين كانوا يستقلون 5 سيارات، مبلغا ماليا كبيرا من فريق عمل المسلسل، وأمام رفضهم استولوا على معدات وكاميرا قيمتهم تقارب 2 مليون جنيه.

وكشف مخرج المسلسل حسني صالح، تفاصيل تلك الواقعة في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة أكتوبر أول، وأشار إلى أن الكاميرا الثانية التي كانت تستخدم في تصوير المشهد، كانت تعمل أثناء الواقعة ونجحت في تصوير وجوه المعتدين بالصوت والصورة.

الكاميرات تكشف لحظة السطو على فريق «حلم الأسمرات»