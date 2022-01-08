لصالح «كابيتال للتوريق» البنك التجاري الدولي يُشارك في إصدار سندات توريق بـ4.3 مليار جنيه

شارك البنك التجارى الدولى - مصر «CIB»، بالتعاون مع شركة «جى بى» للتأجير التمويلى، فى الإصدار الخامس لسندات توريق لصالح شركة «كابيتال للتوريق»، كمستشار مالى ومدير إصدار وضامن للتغطية، وذلك بالاشتراك مع بنكى القاهرة وقناة السويس، بينما قام بنك أبوظبى التجارى بالاكتتاب فى طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.65 مليار جنيه، تم إصدارها على شريحة واحدة.

وحازت السندات المُصدرة على تصنيف ائتمانى «A+»، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة لحملة السندات. وفى هذا السياق، تولى «التجارى الدولى»، بجانب البنك العربى الأفريقى، وبنك القاهرة، مجتمعين، دور المستشار المالى ومدير إصدار وضامن تغطية فى الإصدار السادس لسندات التوريق، بالاشتراك مع الأهلى الكويتى، بينما قام «أبوظبى التجارى» بالاكتتاب فى طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليار جنيه، تم إصدارها على 4 شرائح مختلفة فى: الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى، ومعدل العائد.

وحازت السندات المصدرة أيضاً على تصنيف ائتمانى «A» «A+» «AA» «AA+» للأربع شرائح على التوالى. وتأتى هذه الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 18 مليار جنيه على ثلاث سنوات، وقام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح، ومكتب شريف منصور دبوس بدور مراقب حسابات الإصدار. وقالت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجارى الدولى: «إنه فى إطار ريادة البنك التجارى الدولى فى صدارة البنوك المصرية فى دعم الشركات العاملة فى جميع المجالات، بما فى ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصرية، فقد كنا حريصين على التنسيق والمشاركة فى هذا الإصدار مع شركة «جى بى» للتأجير التمويلى نظراً لهدفنا فى النهوض بتلك الأسواق، ما يسهم فى التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومى. وقد قام البنك التجارى الدولى بإتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021 بقيمة تتعدى 7 مليارات جنيه».