رئيس جهاز «التنمية الشاملة»: نستهدف المناطق الحدودية والأكثر احتياجا

قال الدكتور علي حُزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنَّ هذا الجهاز هو أحد الأجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يستهدف إحداث تنمية حقيقية وشاملة في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا، مضيفًا أنَّ الجهاز يدير أكثر من 6 مشروعات في مناطق مختلفة مثل مطروح وبراني بمرسى مطروح، ومشروعين في البحر الأحمر، ومشروعين بحلايب وشلاتين وأبو رماد، وبعض التجمعات داخل سلسلة جبال البحر الأحمر، إلى جانب بعض المشروعات الخاصة بمجابهة التغيرات المناخية بصعيد مصر في أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

مشروعات مشتركة مع وزارة التضامن

وأضاف رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة، خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، «لدينا بعض المشروعات المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مثل مشروعات سلاسل القيمة في الغربية والمنوفية وكفر الشيخ وقنا، ومشروعات توزيع الأغنام لسكان المناطق الحدودية في حلايب وشلاتين وجنوب وشمال سيناء ومرسى مطروح».

ملوحة مياه الآبار بوادي حوضين

ولفت «حُزين»، إلى أنَّ وادي حوضين أحد هذه المشروعات إذ يعتبر ناتجًا عن الخطة المتكاملة للوادي التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2014، مستكملًا: «هنا في وادي حوضين تكون ملوحة مياه الآبار، كما أن نسبة الملوحة عالية في الأراضي، لذلك كانت التنمية تحدٍ كبير أمامنا، وعملنا على تحقيق إنتاج يتوفر فيه كل العناصر من مسكن وإنتاج زراعي وإنتاج سمكي وإنتاج داجني وبعض الصناعات باستخدام المياه المالحة والأراضي الصحراوية».