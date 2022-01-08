معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. الموعد وطرق حجز التذاكر

يستعد عشاق القراءة والفاعليات الثقافية في مصر، لإطلاق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، ومن المقرر أن تحل اليونان ضيف شرف المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور طوال فترة الفاعليات من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا، على أن يجرى مد ساعة أخرى يومي الخميس والجمعة بعد الثامنة مساءً.

وعن سعر تذكرة معرض الكتاب 2022، من المقرر وفقًا لتصريحات سابقة لهيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب أن تكون بـ5 جنيهات، ويكون حجز التذاكر إلكترونيًا عبر منصة معرض الكتاب الرقمية، كما سيكون الحجز متاحا أيضًا عبر شباك التذاكر الكائن بجوار بوابات الدخول، علمًا بأنّه ليس للفرد حد أقصى في عدد التذاكر المسموح بحجزها.

كيفية حجز تذاكر المعرض 2022

ولحجز تذاكر معرض الكتاب يُجرى الدخول عبر منصة معرض الكتاب الرقمية، ثم يتم اختيار أيقونة حجز التذاكر، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعمر والجنس والنوع وتاريخ حجز التذكرة وعدد التذاكر.

وبعد ذلك يختار الحاجز طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية أو خدمات الدفع الفوري، ثم يستقبل الحاجز التذكرة عن طريق البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

جدير بالذكر أن جوائز معرض الكتاب في نسخته الـ53 هذا العام تكون في 11 فرعًا منها 9 للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت 35 سنة، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.