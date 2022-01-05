المركز القومي للترجمة يستعد بـ80 عنوانا في معرض الكتاب 2022

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تجهيز المركز للمشاركة للدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

وأضافت الدكتورة كرمة سامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حالة «احتشاد» في المركز استعدادًا لمعرض الكتاب المقبل، ونجهز للمشاركة بعدد كبير من الإصدرات في مجالات مختلفة من المعرفة، من تأليف كبار الكتاب في العالم ولكبار المترجمين، وفي شتى أنواع المعرفة بنحو 80 عنوانًا، ومن المقرر أن يقدم المركز تخفيضات للجمهور على إصداراته بالمعرض.

وهناك إصدارات بمناسبة عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021، و«رسائل النساء من مصر القديمة»، ترجمة الدكتورة آمال الروبي، و«سيرة عبد القادر الجزائري»، و«سلطان عرب الجزائر» تأليف العقيد تشرشل، و«رحلة الأسابيع الستة فوق النيل» تأليف أحمد إحسان، ترجمة أحمد عبدالله نجم، وكتاب «عقولنا تتحدث.. لماذا يعد الاتصال البشري مختلفا وكيف تطورت اللغة لتجعله متميزا؟»، تأليف توم سكوت فيليبس، وترجمة إبراهيم عبدالتواب ويوسف محمد، وغيرها.

واستقبل المركز القومي للترجمة الأعمال المتقدمة لجائـزة أفضـل كتاب مترجـم (الدورة الخامسة - 2021/2022)، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب عن جائزة أفضل كتاب مترجم لدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

الجوائز الممنوحة

وتُمنح الجائزة في مجالين هما:

- كتاب مترجم للطفل: قيمة الجائزة (5.000) جنيه.

- كتاب مترجم في أحد الموضوعات العامة: قيمة الجائزة (10.000) جنيه، وتمنح قيمة الجائزة كاملة للمترجم، ويتسلم الفائزون الجوائز في ختم معرض الكتاب في فبراير المقبل.

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بعد أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمس، مد فترة المعرض يوم إضافي، ليتزامن مع أيام إجازة منتصف العام الدراسي.