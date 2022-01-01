ملامح معرض الكتاب 2022.. أبرزها الاحتفاء بالكاتب الكبير يحيى حقي

تواصل الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على التجهيز للدورة الثالثة والخمسين من معرض الكتاب 2022 الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بالتجمع الخامس.

اجتماع اللجنة العليا الاثنين المقبل

تجتمع اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2022، يوم الإثنين المقبل، بمقر الهيئة العامة للكتاب، لمناقشة عدة أمور منها تحديد معاد قرعة تسكين الناشرين في المعرض، إعلان خريطة المعرض للناشرين بأرقام الأجنحة قبل إجراء قرعة التسكين، والفعاليات والأنشطة المصاحبة للدورة الـ 53، وآليات الاحتفاء بالكاتب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، ومشاركة اليونان ضيف شرف الدورة.

ويتردد نحو 2 مليون زائر سنويا على المعرض، وأعلنت هيئة الكتاب أن دخول الجمهور لأرض معرض الكتاب 2022، تبدأ من يوم الخميس 27 يناير الجاري، على أن تكون مواعيد استقبال الزائرين من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة يستمر إلى التاسعة مساء.

وقالت هيئة الكتاب، في بيان سابق أنه سوف يتم تخصيص أتوبيسات نقل عام إلى مركز مصر للمعارض الدولية من ميادين القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن سعر تذكرة المعرض 5 جنيها، والحجز سيكون أونلاين عبر منصة معرض الكتاب، كما سيتاح الحجز عبر شباك التذاكر الكائن بجوار بوابات الدخول (أونلاين) أيضا.

ونظمت وزارة الثقافة الدورة السابقة لمعرض الكتاب 2022، في 30 يونيو 2021 دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد تأجيلها من موعدها الأصلي في يناير بسبب ظروف جائحة كورونا، وحققت هذه الدورة نجاحا وإقبالا جماهيريا غير متوقع رغم ظروف الجائحة وأقامتها في فصل الصيف، وتخفيض أعداد المسموح بزيارته للمعرض إلى النص آنذاك، حيث تردد على المعرض مليون و700 ألف مشارك و225 مليون زيارة افتراضية.

منصة معرض الكتاب 2022 من هنا