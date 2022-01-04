معرض الكتاب 2022.. قرعة تسكين الناشرين بمركز المنارة الخميس المقبل

تستعد الهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين لإجراء قرعة الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف أحمد رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين لـ«الوطن»: «توافقت اللجنة العليا للمعرض على إجراء قرعة تسكين الناشرين يوم الخميس المقبل في الساعة الحادية عشر صباحا بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ممثلي هيئة الكتاب والناشرين، على أن يتسلم الناشرون الأجنحة المخصصة لهم قبل افتتاح المعرض يوم 22 يناير الجاري، كما قررت اللجنة مدّ فترة المعرض يوم إضافي ليكون يوم 7 فبراير هو اليوم الختامي، لتتزامن أيام المعرض الأخيرة مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، في استجابة إيجابية من الوزارة لمطلب الناشرين».

مشاركة متميزة للعرب في معرض الكتاب 2022

وتابع: «اللجنة العليا كانت متعاونة مع الناشرين، لاستيعاب أكبر عدد من الناشرين المصريين، حيث يشارك في المعرض هذا العام عدد أكبر من الناشرين مقارنًة بالدورات السابقة، حيث تم الموافقة في اجتماع اللجنة أمس على اشتراك الناشرين الموجودين ضمن قوائم الانتظار، كما زاد عدد الناشرين العرب عن السنوات السابقة بسبب الأسعار والتسهيلات المميزة للعرب في هذه الدورة وسيعلن عن العدد النهائي في أقرب وقت».

ويقام المعرض على مساحة 40 ألف متر، في 5 صالات، ويتردد عليه نحو مليوني زائر سنويا، وأعلنت هيئة الكتاب أنّ دخول الجمهور لأرض معرض الكتاب 2022، يبدأ يوم الخميس 27 يناير الجاري، على أن تكون مواعيد استقبال الزائرين من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة يستمر إلى التاسعة مساء.

حجز معرض الكتاب 2022

وأعلنت هيئة الكتاب، في بيان سابق، عن تخصيص أتوبيسات نقل عام إلى مركز مصر للمعارض الدولية من ميادين القاهرة الكبرى.

وتم تحديد سعر تذكرة المعرض بـ 5 جنيهات والحجز سيكون أونلاين عبر منصة معرض الكتاب، كما سيتاح الحجز عبر شباك التذاكر الكائن بجوار بوابات الدخول.