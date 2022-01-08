ضبط 3 أطنان كحول و19 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركزي الرحمانية وكفر الدوار.

ضبط كحول مجهول المصدر

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الكحول والمطهرات والكمامات يعمل بدون ترخيص، وضبط بداخله 3 أطنان كحول وماء مقطر ومواد خام مجهولة المصدر، تستخدم في التصنيع، و18750 كمامة، و2288 زجاجة كحول سعة لتر كمنتج نهائي.

كما جرى ضبط آلاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وآلاف الاستيكرات المعدة للصق، وماكينة لحام يجري استخدامها في التعبئة والتصنيع.

ضبط تاجر باع سلعا تموينية بـ1800جنيه في السوق السوداء

كما جرى ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في كمية من السلع التموينية بمقدار 1800جنيه عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما جرى ضبط تاجر آخر قام بتجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ 1100 جنيه من السوق السوداء، وتاجرين تموينيين قاما بالتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين وغلق المحلات أثناء أوقات العمل الرسمية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه محافظ البحيرة بضرورة شن حملات رقابية بصفة دورية لتشديد الرقابة على الأسواق.