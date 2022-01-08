هل الفن يفسد المجتمع؟.. علي جمعة يجيب «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، اليوم، إن الكاتب هربرت ريد، قال في كتابه الفن والمجتمع، إن الفن له مدارس عديدة؛ فهل نقول للناس ما هو مأمول ومتوقع؟، أم نقول للناس الواقع؟، مشيرا إلى أن الفيلم عندما يعرض للناس المأمول والمتوقع؛ فهو بذلك يعلمهم القيم ويدعوهم إليها، والفن لا بد أن يبرز مشكلات المجتمع، وهذا ما يحدث في مدرسة الواقع، التي تعتمد على الواقعية.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية «cbc»، أن الواقعة إذا تكررت أكثر من مرة تصبح جريمة، ولكن انتشار هذا الشيء في المجتمع بنسبة 12% خطر، ويتحول إلى ظاهرة، وإذا زادت المشكلة إلى نسبة 50% تصبح وباء، فنسب فساد المجتمع والأسرة إلى الأعمال الدرامية والفن يتوقف على درجة إبراز هذا العمل للمحتوى الذي يضر بالمجتمع، وهل في آخر العمل الدرامي أوضح أن هذا خطاء أم لا؟

الأعمال بالنيات

وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى أنه كان هناك أديب يدعو خلال روايته كلها إلى الرزيلة، ويأتي في آخر الرواية ويقول إن هذه الرزيلة غلط، والأمر متوقف في الأعمال الدرامية عن ماذا يقول؟، ومتى يقول؟، وكيف يقول؟، وهذا ما يتحكم في العمل الدرامي؛ هل أفسد المجتمع أم لا؟، وهل ارتكب جرما أم لا؟، وإنما الأعمال بالنيات، فهناك من يريد الصلاح، والآخر يريد الفساد.