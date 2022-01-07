من هو الوارث المحمدي؟.. علي جمعة يجيب

يسعى المسلم دائما، إلى أن يكون وارث محمدي، لكن يتساءل البعض، من هو الوارث المحمدي، وما هي صفات الوارث المحمدي، ما أوضحه الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتعرض «الوطن» ما نشره الدكتور علي جمعة عن الوارث المحمدي.

الوارث المحمدي

أوضح الدكتور علي جمعة، أن الوارث المحمدي، هو الذي انطبع فيه ما ورَّثه رسول اللّه ﷺ للأمة، ففيه تخلق بأخلاق النبي المصطفى والحبيب المجتبى والمثال الأعلى والإنسان الكامل ﷺ، لا يغضب إلا للّه، وقلبه مطمئن دائمًا بذكر اللّه، وحاله مستقر مع اللّه على حال التوفيق، يهدي اللّه به عبادًا كثيرًا، ويفتح اللّه به قلوبًا كانت مغلقة، ويغفر اللّه له ولمن استهدى بهدي.

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الوارث المحمدي يكون له الإرشاد بالحال لا بالقال، ويجلس الإنسان معه، فيرتقي إلى اللّه من غير أن يتكلم بأن تكون له التربية بالنظرة، ينظر إلى المريد فيربيه، وينفعل قلب المريد بمقدار ما في توجه شيخه إليه من الصدق والنصيحة والشفقة مع كمال المعرفة باللّه، ما يجعل كل تصرفات الشيخ هديًا وتربية، فإذا بالقلب يتخلى عن القبيح، ويتحلى بالصحيح، مما يجعله في حالة يتهيأ بها إلى الطاعات، وفي حالة يمحو فيها عنه المعاصي، كل ذلك بالنظر.

حال النبي محمد

وأشار «جمعة»، إلي أن حال النبي محمد ﷺ، كان إذا نظر إلى أحد من المؤمنين صيّره صحابيًا، وأحدث في نفسه عدالة استوجبت منا تعظيمهم، وتوقيرهم، وتصديقهم، فكل الصحابة عُدُول بتعديل رسول اللّه ﷺ لهم، وكيف عدَّلهم؟ بالنظر إليهم، يعني جلسوا أمامه فنظر إليهم فأحدث في نفوسهم شيئًا استوجب عدالتهم، هذه الخاصية التي كانت في رسول اللّه ﷺ، وهذه المنحة الربانية التي أعطاها اللّه لنبيه ورَّثها لأتقياء أمته.