حظك اليوم برج الجدي الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي أنّ من أبرز عيوبه هي انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هناك العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وأولوياتك على المستوى الشخصي والمهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في مربع برجك قد يصيب مشاعرك ببعض التشوش.. اصبر ولا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.