حظك اليوم السبت 8-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بعلوم الأبراج والفلك، على متابعة توقعات الأبراج للعام الجديد، خاصة بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع بداية 2022، تستعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، وقراءتها لـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم برج الحمل 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك جاذبية وحضورا أخاذا وتؤثر بشدة في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك اليوم للعزلة ولمراقبة الأجواء في صمت ويفيدك ذلك.

حظك اليوم برج الثور 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم الزهو والتزم بالكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-1-2022 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك اليوم ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق نجاحات ومكاسب وأيضا لتوطيد علاقتك بالبعض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يجعل اليوم مثاليا لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة، واليوم مناسب لقبول ما يوجه إليك من دعوات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج السرطان 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مواجهة برجك وقد تشعر بالتوتر عاطفيا وعليك أن تتعامل مع من تحب بدون عصبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمدك بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدعم أعمالك ويوجه اهتمامك اليوم نحو مسائل مالية ومهنية وتحسن التخطيط لمستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تساعدك الأفلاك اليوم على الاقتراب ممن تحب وتعبر ببلاغة ودقة عن مشاعرك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 8-1-2022 على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه لحقوقك ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

حظك اليوم برج الميزان 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. قد تشعر اليوم بالحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج العقرب 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 8-1-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يعدك اليوم بمناخ رائع يحمل لك السهولة واليسر والمزاج الجيد.

حظك اليوم برج القوس 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الحياة سلسة وتميل للتعامل بمرونة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 8-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الجدي 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعمل لصالحك.. تبرز مواهبك، ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل إتقان ودقة.

حظك اليوم برج الدلو 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الأصدقاء يدفعك للخروج والانفتاح والانطلاق وتبدو أكثر استعدادا لمشاركة الأحباب والأصحاب أوقات الفرح والمرح.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 8-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بمسائل مهنية ومالية.. اعطِ الأولوية للدقة، وعليك أن تعتني بحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت 8-1-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك كل الإصرار للتغلب على أي خلافات، فقط اعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.