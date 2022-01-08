حظك اليوم برج الجدي السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع مواليد برج الجدي توقعات البرج في العام الجديد، بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه النجوم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع بداية 2022، يستعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، لـ حظك اليوم وقراءتها لبرج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.