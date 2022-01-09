أسماء أغاني ألبوم أصالة الجديد «لا تشك الناس»: كله خليجي

بدأت الفنانة السورية أصالة نصري في طرح أغنيات «ميني» ألبومها الجديد الخليجي «لا تشك الناس»، حيث طرحت خلال الساعات الماضية أولى أغنياته بعنوان «أنا دخيل الله» والذي تنتجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويطرح عبر المنصات الإلكترونية.

يتضمن الألبوم 4 أغنيات خليجية وهي:

- أغنية لا تَشْكُ للناس، من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي.

- أغنية سلطان المحبه، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل.

- أغنية أصالة أيضًا في ألبومها الجديد يا شايفين أنفوسكم كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

- أغنية أنا دخيل الله، من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين وتقول كلماتها.

أنا دخيل الله وتحت حكم عينك

شفتني تبعتك وين ما راح ظلك

ياللي الحرير يغار من بعض لينك

وش عاد لو يلمس حريرك وكلك

ياليتني ما بين همك وبينك

ويا ليتني اخر غرام (ن) وصلك

علقني لو ودك انا بين ايدينك

ما اضيع دروب اتجاهك وادلك

أنا وقلبي.. والوله.. فاقدينك

لا تقوم من بالي ولا تروح خلك

مير اشتهي وصلك ولا قلت وينك

لني اعرف انه في قلبي محلك

ألبوم أصالة لعام 2021 تضمن 20 أغنية

أصالة كانت قد طرحت العام الماضي ألبوم خليجي مع شركة روتانا بعنوان لا تستسلم وتضمن 20 أغنية أبرزهم: غمض عيونك، ولا تستسلم، سوي، ويامثبت ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.