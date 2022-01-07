شعبة الدواجن: «الفراخ البيضاء» بـ28 وطبق البيض بـ55 جنيها

تأتي العديد من المناسبات خلال هذه الفترة، ما يصحبه العزومات المختلفة، وتناول الأطعمة بأنواعها، خاصة الدواجن التي يفضل الكثير من الناس تناولها، خلال احتفالات أعياد الميلاد، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن أسعار الدواجن، التي شهدت قبل شهرين من اليوم، ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، توقعات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 7 يناير، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا، وبلغت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، لتصل الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، ويصل لنحو 30 جنيهًا، فيما ترواح سعر الكتكوت بين 6 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر طبق البيض البلدي نحو 55 جنيها، كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر والأبيض ليكون بسعر 45 جنيها في المزرعة، بينما وصل سعر طبق البيض إلى المستهلك بسعر 52 جنيها، وبلغ سعر كيلو جرام الساسو نحو 36 جنيهًا، فيما استقرت أسعار البط والأرانب ليسجل الأرانب 50 جنيها.

وبلغ سعر البط السوداني 60 جنيها، والبط البغال 55 جنيها في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه إلى 26 جنيهًا، فيما شهد سعر السمّان «الجامبو» استقرار هو الأخر ليتراوح بين 80 و90 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 40 جنيهًا.

ووفق جولة لـ«الوطن» في الأسواق المحلية، سجل سعر الفرخة البلدي وزن كيلو جرام، نحو 60 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو من الأجنحة نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس، اليوم، نحو 45 جنيهًا، واستقر سعر الكيلو جرام من الأوراك عند 36 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 77 جنيهًا.