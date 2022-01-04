شعبة الدواجن: استقرار الأسعار في الأسواق.. والبيض البلدي بـ52 جنيها

تعد الدواجن من أبرز الأطعمة التي يحب الكبار والصغار تناولها، نظرا لمشتقاتها المتعددة وإمكانية إدخالها في تحضير العديد من الوجبات المفيدة لجسم الإنسان، وفي إطار بحث العديد من الأشخاص عن أسعار الدواجن، ومتابعتهم لها قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة تزامنا مع أعياد الميلاد.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير الجاري، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع ما بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، بينما يحصل عليها المستهلك بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، ويصل لنحو 30 جنيهًا، ووصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 38 جنيهًا، وترواح سعر الكتكوت بين 6 إلى 8 جنيهات.

وسجل البيض الأحمر والأبيض نحو 45 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيها، ويصل سعر البيض البلدي إلى 55 جنيها، كما وصل سعر كيلو جرام الساسو في السوق المحلية، نحو 36 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البلدي بنحو 36 جنيهًا.

بورصة الدواجن في السوق المحلية

واستقرت بورصة الدواجن اليوم، وفق جولة لـ«الوطن» في الأسواق المحلية والسوبر ماركت، فسجل سعر الكيلو من الأجنحة نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البلدي وزن كيلو جرام، نحو 60 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس، اليوم، نحو 45 جنيهًا، واستقر سعر الكيلو جرام من الأوراك عند 36 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة البيضاء وزن كيلو ونصف الكيلو نحو 45 جنيهًا.