احذروا شراء الأدوية من هذه الأماكن.. شعبة الصيادلة تحذر

وجَّه أصحاب الصيدليات في محافظات مصر تحذيرات للمرضى من شراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية والانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على القنوات الفضائية، داعين إلى ضرورة عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية وباستشارة الطبيب المختص، لافتين إلى أن الشراء عبر هذه المواقع قد تنتج عنها أضرار تودي إلى الوفاة.

وقال الدكتور محمد كمال، رئيس شعبة الصيادلة بغرفة كفر الشيخ، إن أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية سيعقدون اجتماعًا طارئًا الثلاثاء المقبل، لمواجهة بيع الأدوية عبر الإنترنت والفضائيات وتجريمها.

وأشار إلى أن الكثير من هذه المواقع الإلكترونية تقوم بحملات ترويجية هدفها تحقيق ربح على حساب حياة المرضى، فضلا على أنها تستولي على بيانات المرضى بشكل سري غير معلن.

ولفت إلى أن هذه الأدوية قد يكون من المنتجات المغشوشة والمضرة للصحة ومجهولة المصدر، وتستخدم فيها مواد سيئة ورخيصة التكلفة بهدف تحقيق أعلى ربح والضحية هو المريض.

وأكد أن هذه المواقع لا توجد عليها رقابة وتعتبر مخالفة للقانون، حيث إن هناك بعض الأدوية محظورة قانونيًا في البلاد وجلبها بدون وصفة طبية قد يعرض طالبها للمساءلة القانونية.

الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الأدوية

وفي سياق آخر، أرجع انتشار هذه الظاهرة غلاء الأسعار في الصيدليات، ما دفع المستهلك للحصول على طرق بديلة، وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن شراء الدواء عبر الإنترنت، لا سيما من المواقع غير المعتمدة أو المجهولة لا يحمل البائع أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.

وطالب بتجريم البيع عبرالإنترنت والتدخل السريع للجهات المختصة وإنشاء لجان متخصصة لإعداد قوائم وإجراءات خاصة بمواقع التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية.

تطبيقات الأدوية بها غش واحتيال وتقليد

ومن جهته، قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تطبيقات الأدوية الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بها غش واحتيال وتقليد، وكلها مخاطر تحاط بالصحة والمريض.

لا شراء إلا باستشارة الطبيب

وأشار إلى أنه يجب الحذر وعدم شراء أدوية إلا باستشارة الطبيب، خاصة أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان.

وتابع: هذه الصفحات خطرة وصفحاتها ممولة من مصادر غير معلومة وتفتقد المصداقية وقد تؤدي هذه الأدوية إلى الوفاة، داعيًا عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية وباستشارة الطبيب المختص والمعالج.