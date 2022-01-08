سفيرة حياة كريمة: مصر لديها قدرة على سلامة كل ضيوف منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وسفيرة مبادرة حياة كريمة، إن قرار عقد منتدى شباب العالم في تلك الآونة هو تحد كبير خاصة مع وجود جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، ما يعكس قدرة مصر على استقبال ضيوفها من كل مكان في العالم، «كل الظروف مهيئة لسلامة الحاضرين، وأنا حضرت كل نسخ منتدى شباب العالم ومنحنى المنتدي في صعود».

«طلعت»: مسرح شباب العالم كان فكرة جديدة اتعمل من النسخة الثالثة

وأضافت «طلعت»، خلال استضافتها ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، في حلقة خاصة لتغطية النسخة الرابعة منتدى شباب العالم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنتدى دائما ما يشهد زخما في الموضوعات والترتيبات اللوجيستية والنقاشات ما بين الحاضرين والمتحدثين، الموضوع بيزيد سنة بعد سنة، ومسرح شباب العالم كان فكرة جديدة اتعمل من النسخة الثالثة.

«طلعت»: استعرضنا المبادرة ومحاورها

وأوضحت أنها حضرت، اليوم، ورشة خاصة لمناقشة مبادرة حياة كريمة، حيث أن تلك المبادرة يشارك فيها الكثير من شباب مصر وشباب دول العالم المختلف، وكانت فرصة رائعة للحوار وهي تجربة تنموية فريدة، «بقالنا كتير بنتكلم عن حياة كريمة وهي أضخم مبادرة على مستوى العالم، واستعرضنا المبادرة ومحاورها وإيه اللي بنقوم وهنقوم بيه خلال الفترة المقبلة، والجميع مدرك أبعاد وحجم الموضوع».

وأكدت أن أغلب حاضري المبادرة من الشباب المصري والشباب المشاركين من دول العالم منهم من لا يعرف الكثير من المبادرة الأكبر تنمويا على مستوى العالم، وهو ما تم تناوله خلال الورشة التي جرى انعقادها مؤخرا، «معظم الحاضرين كانوا عايزين يسمعوا أن المبادرة ليها زمن وأدوات معينة وبتضم 17 هدفا في تنفيذها».

وتابعت: «الحاضرون استوعبوا أن المبادرة مميزة بمفهوم مختلف لحقوق الإنسان، والرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، وطبيعي أن كل دولة بيكون ليها خصوصية معينة، ومن الضروري مراعاة ذلك، وفيه مفاهيم حقوق إنسان عامة انتجت في المجتمع الغربي ولا يجوز تطبيقها بحذافيرها في مصر، والمواطن المصري ليه احتياجات معينة».