مفيد فوزي: «أنغام» مطربة مصر الأولى.. وعمرو دياب «عضلات بس»

كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن رأيه في المطربة التي تستحق لقب «مُطربة مصر الأولى» في الوقت الحالي قائلا: «أنغام بلا منازع»، كما أوضح أن نجمة الشباك في السينما بعد نادية الجندي ونبيلة عبيد هي الفنانة منى زكي.

وأكد «المطرب عمرو دياب ممكن يطلع مع بنت حلوة، وحضوره اجتماعي فقط، لكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي شيء قومي متعلق بالبلد»، وذلك خلال حواره في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة «إم بي سي مصر».

عمرو دياب لم يشارك في أي شيء قومي متعلق بالدولة المصرية

وأضاف «فوزي»، ساخرًا: «محمد منير غنى فرحة الصعيد، بس تفتكري عمرو دياب في دماغه أصلا اللي بيحصل في الصعيد من إنجازات؟ لا خالص، أنسي تمامًا، هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، بس عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية بس ملهاش دوي، مش زي علي الحجار الذي يُعد قيمة»، موضحًا أن العندليب عبد الحليم حافظ قام بغناء «عدى النهار» بعد نكسة 1967 جعل المواطنين يزرفوا الدموع.

عندما أسمع بعض أغاني أم كلثوم أهتز وأدمع حتى الآن

وتابع الإذاعي والإعلامي القدير مفيد فوزي: «مفيش زي العندليب تاني، ده كان أيقونة الشجن في حياتنا، مفيش الصوت اللي ممكن يزف الدمعة من عينيكِ، من غنوة، أنا لحد دلوقتي لما بسمع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في بعض أغانيها أهتز وأدمع».