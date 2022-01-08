بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «OPay»كميسّر لخدمات الدفع للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة OPay - مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت كميسر دفع للشركات المتوسطة والصغيرة داخل جمهورية مصر العربية.

تم التوقيع بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، فى إطار سعى بنك مصر للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وإيماناً منه بأن التحول الرقمى بات يمثل مرحلة مهمة، خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتى حفزت الأفراد لاستخدام المنصات الرقمية فى الحصول على الخدمات.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة OPay بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، بالتعاون مع بنك مصر، للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE وخدمة (Request to pay (R2P، وأيضاً توفير خدمات التقسيط لحاملى البطاقات الائتمانية من بنك مصر. وأوضح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن هذا التعاون يعد خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان للبنك السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال، المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه.

وأكد حرص البنك على التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمى فى السوق المصرية، بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث يعد بنك مصر الأول فى هذا المجال، حيث قام بنشر أكثر من 300 ألف نقطة بيع فى عام 2021.