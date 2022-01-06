أرخص 5 سيارات في مصر خلال يناير 2022.. قارن بنفسك لو بتفكر تشتري

يحلم العديد من الأشخاص بامتلاك سيارة خاصة بهم، ويسعون إلى شرائها بأسعار مميزة ورخيصة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أرخص سيارات في مصر خلال يناير 2022.

أرخص سيارات في مصر خلال يناير

سيارة لادا جرانتا

قال محمد أمير، صاحب معرض سيارات بمنطقة فيصل، إن أرخص السيارات المتاحة في الأسواق، يأتي في مقدمتها: «لادا جرانتا» موديل 2022، المزودة بناقل يدوي، تبدأ أسعارها من 174 ألف جنيه، كما يبلغ سعر النسخة الثانية 194 ألف جنيه.

بروتون ساجا

تباع سيارات «بروتون ساجا»، في مصر بأسعار رسمية، تبدأ من 167 ألف جنيه للفئة القياسية، و189 ألف جنيه للفئة الثانية، وفق المعلن من الوكيل المحلي.

وتقدم ساجا الجديدة بمحرك صغير سعة 1300 سي سي، بقوة 89 حصان، وتتوفر 3 فئات من السيارة، التي تبدأ أسعارها من 167 ألف جنيه، و189 ألف جنيه للثانية، ويصل سعر الأعلى تجهيزًا منها إلى 205 ألف جنيه.

سيارة شانجان

تنتمي سيارة «شانجان» إلى فئة السيارات السيدان العائلية، بثلاث فئات هي: MT، ATL1، ATL2، وتبدأ أسعارها في الأسواق من 172 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، و192 ألف جنيه للفئة الثانية، فيما يبلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزا نحو 207 ألف جنيه.

سيارة شيري

يبلغ سعر سيارات «شيري أريزو 5»، نحو 188 ألف جنيه، و201 ألف جنيه للفئة الثانية، و207 ألف جنيه للفئة الثالثة، وهي السيارة التي لاقت إقبالا كبيرا على شرائها العام الماضي.

سيارات سوزوكي ديزاير

ومن ضمن أرخص سيارات في مصر، سيارات «سوزوكي ديزاير»، التي يصل سعرها إلى 178 ألف جنيه للفئة الأولى، ويصل سعر الفئة الثانية منها إلى 209 ألف جنيه، وتزود هذه السيارات بالعديد من المميزات، حيث تعمل بنظام الجر الأمامي بـ6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتتسارع من الثبات وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية.